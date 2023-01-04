Melikgazi referans ve ilk olacak projesini hayata geçiriyor

Kayseri’de ilk olacak yeni bir projeye daha imza atan Melikgazi Belediyesi, referans projeler içinde yer alan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi yapımı için start verdi.

Oyuncak alamayan çocuklar için büyük kolaylık sağlayacak proje ile çocuklar satın alamayacağı birçok oyuncakla oynayabilecek ya da oyuncağı alıp evine götürerek tanınan süre sonunda kütüphaneye geri getirecek.

Belsin Anafartalar Mahallesi’nde Türk Telekom tarafından kullanılmayan atıl binayı belediye olarak kiraladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Burasını Kayseri’ye yakışan çok güzel farklı bir proje yapacağız. Burası yakında Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi olacak. Bu binada çocukları sevindirecek çok farklı bir projeye imza atıyoruz. Çocuklarımız buradan ödünç oyuncak alacaklar. Çünkü zekâ oyunları pahalı oyuncaklar. Çocuklar kütüphaneden kitap alıyor gibi 15 günlüğüne oyuncakları alıp oynayıp geri getirecek. Binanın üst katında ücretsiz oyuncak vereceğimiz, çocukları 23 Nisan’da, doğum günlerinde sevindireceğimiz, ücretsiz oyuncak köşemiz olacak. Ayrıca drama ve tiyatro eğitimi de vereceğimiz bir salonumuz olacak. Burada çocukların iletişim becerisini kazandıracağımız, ev ve internet ortamından uzaklaştırıp burada güzel bir mekân sunacağız. Çocuklara diş temizliğinden, aile eğitimine, kitap okuma alışkanlığını kazandırma, çizgi filmler ve masal anlatmaya varana kadar çocuklarımızı geliştirecek güzel bir proje. Bu projenin startını veriyoruz. Hem de atıl duran bir binayı değerlendiriyoruz daha işlevsel güzel bir hale getireceğiz. Bu bölge otobüs ve raylı sistem durağında olan bir yer. Belsin’de yoğun nüfusun bulunduğu bir ortamda olacağından burası cıvıl cıvıl çocuklarla dolup taşacak inşallah. Melikgazi’mize projemiz hayırlı olsun” dedi.