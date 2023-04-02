Melikgazi Sanat Atölyesi Kayseri'ye Renk Katacak

Yenilikçi ve prestijli projeler üretmeye devam eden Melikgazi Belediyesi, eski taş bina olan Nazmi Toker Okulunu restore ederek Melikgazi Sanat Atölyesi yaparak yaz sonuna doğru hizmete açacak.

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  • 02.04.2023 14:08
  • Güncelleme: 02.04.2023 14:55
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Melikgazi Sanat Atölyesi Kayseri'ye Renk Katacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yenilikçi ve prestijli projeler üretmeye devam eden Melikgazi Belediyesi, eski taş bina olan Nazmi Toker Okulunu restore ederek Melikgazi Sanat Atölyesi yaparak yaz sonuna doğru hizmete açacak.

Yapılan proje üzerinde incelemelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Eski taş bina olan Nazmi Toker Okulumuzu restore ederek şehrin merkezine can katacak Melikgazi Sanat Merkezi yapıyoruz. İçerisinde el sanatlarından yağlı boyaya, çiniye kadar birçok eğitimler, atölyeler ve kafeterya yer alacak. Ayrıca Dedeman’ın eski yerine toplamda 7 bin metrekare bir park yapıyoruz. En zevkli ve keyifli vakit geçirilecek parklardan biri olacak. Nazmi Toker Okulumuzun dışını rasta yaparak temizledik. Böylece doğal taş dokusu ortaya çıktı. Burası çok güzel bir merkez haline getirerek yazın sonunda hizmet verir hale getireceğiz. 3 katlı binanın içinde atölye faaliyetleri, eğitimler, kurslar ve birçok el sanatları bir arada olacak. Çok nezih ulaşımı kolay bir alan oldu. Melikgazi Sanat Atölyesinin ve önündeki parkımızın Kayseri’mize ve Melikgazi’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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İHA

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