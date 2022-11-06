Melikgazi, Şehir Merkezini güzelleştirmeye Devam Ediyor

Eski Dedeman Okulu'nu modern binasına taşıdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kış mevsiminin geçmesiyle birlikte alanda çevre düzenlemesi çalışmalarına başlayarak peyzaj aşamalarını bitirip Kayseri'ye kazandıracaklarını belirtti.

PAYLAŞ
  • 06.11.2022 12:47
  • Güncelleme: 07.11.2022 13:19
Melikgazi, Şehir Merkezini güzelleştirmeye Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Eski Dedeman Okulu’nu modern binasına taşıdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kış mevsiminin geçmesiyle birlikte alanda çevre düzenlemesi çalışmalarına başlayarak peyzaj aşamalarını bitirip Kayseri’ye kazandıracaklarını belirtti.

Yıkılan Dedeman Okulu’nun alanını ve tarihi binayı inceleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Hunat Mahallemizde bulunan eski Dedeman Okulumuzu yıkmıştık. Tam 6 bin metrekarelik alan şuanda tertemiz açılmış oldu. Burası çok yakında yemyeşil, düzenli otoparklanmanın sağlandığı yer olacak. Eski taş bina olan Nazmi Toker okulumuzu da koruyarak onarıyoruz. Güzel sanatlar eğitimlerinin verileceği sergilerin yapılacağı ve Kayseri şehir merkezini canlandıracak kültür ve sosyal faaliyetlerin merkezi olacak. Binanın dışı simsiyahtı. Dışı kumlama yaparak binanın dış tarafını restore ettik. Şimdi içerde gerekli çalışmaları yapacağız. Şehrin tam merkezinde temiz bir yer ortaya çıktı. Mart, Nisan ayı gibi çalışmalara başlayacağız. O zamana kadar burasını vatandaşlarımız otopark olarak kullanacağız. Bu yaz burası cıvıl cıvıl birçok etkinliğin yapıldığı yeşil bir alan olacak. Sözümüzü tuttuk, Dedeman’ın eski ömrünü doldurmuş olan binasını yıktık. Burayı park yapacağız. Etrafına otopark yapacağız. Şehrin merkezi çok güzel bir hale geliyor. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Aladağlar'a kar yağdı

Aladağlar'a kar yağdı

Talas'a Aile Sağlığı merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulacak

Talas’a Aile Sağlığı merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulacak

Argıncık'ta parsel ve ada bazlı kentsel dönüşüm başlayacak

Argıncık’ta parsel ve ada bazlı kentsel dönüşüm başlayacak

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, kaza yapan teşkilat mensuplarını ziyaret etti

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, kaza yapan teşkilat mensuplarını ziyaret etti

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Sedat Kılınç Kocasinan Meclis Üyeliğinden İstifa Etti

Sedat Kılınç Kocasinan Meclis Üyeliğinden İstifa Etti

Çok Okunanlar
1
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

2
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

3
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

4
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

5
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

6
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet Talas'ın göbeğindeki binasını koruyamıyor

Devlet Talas’ın göbeğindeki binasını koruyamıyor

Anadolu Ateşi Soğanlı'da Yanacak

Anadolu Ateşi Soğanlı'da Yanacak

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'Türkiye'ye örnek olan belediyeyiz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Türkiye'ye örnek olan belediyeyiz'

Hacılar Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını Yaptı

Hacılar Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını Yaptı

Uyuşturucu madde iç çamaşırından çıktı

Uyuşturucu madde iç çamaşırından çıktı

Başkan Büyükkılıç Mimarsinan Mahallesi'nde

Başkan Büyükkılıç Mimarsinan Mahallesi'nde

KESOB'da Ekim ayında 582 sicil kaydı yapıldı

KESOB'da Ekim ayında 582 sicil kaydı yapıldı