Melikgazi, Selçuklu Mahallesi'ne yeni bir aile sağlığı merkezi yapacak

Sağlık alanında rekor hizmetlere imza atan Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi’ni yapacak.

“4,5 yılda toplam 15 sağlık merkezi”

Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi’nin toplam inşaat alanının 525 metrekare alan üzerinde inşa edileceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’miz gelişmekte ve büyümekte olup bununla orantılı olarak nüfusu hızla artmaktadır. Melikgazi olarak sağlık alanında rekor sayılacak hizmetlere imza atıyoruz. 2024 yılına kadar ilçemizde sağlık ihtiyacı kalamayacak demiştik. Bu sözümüzün arkasında durarak, Melikgazi’mize 4,5 yılda toplam 15 sağlık merkezi kazandırdık. Artan nüfusa paralel olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşımı sağlamak için Selçuklu Mahallesi’nde yeni bir aile sağlığı merkezi açılmasını planlarımız arasına almıştık. Gerekli olan ön hazırlıkları tamamlayarak yakında temelini atacağız. Çalışmalar tamamlandığında Selçuklu Mahallesi sakinleri günümüz ihtiyaçlarına uygun, modern ve yepyeni bir aile sağlığı merkezine kavuşmuş olacak. Zemin ve 1. kattan oluşan sağlık merkezi 5 hekimli kapasiteye sahip olup içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izleme, gebe takip odası, laboratuvarlar ve çocuk oyun alanı yer alacak. Aile Sağlığı Merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor destekleri için hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.