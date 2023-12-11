Melikgazi, tüm imkânları ile İskenderun'da sel temizlik çalışmalarına destek oldu

Melikgazi Belediyesi, 27 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen yağışlar ve deniz taşkınları nedeniyle İskenderun'da yaşanan sel felaketinden sonra şehre araç ve ekip desteği vererek İskenderun'un yaralarını sarmak için çalıştı.

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  • 11.12.2023 10:35
  • Güncelleme: 11.12.2023 11:01
Melikgazi, tüm imkânları ile İskenderun'da sel temizlik çalışmalarına destek oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, 27 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen yağışlar ve deniz taşkınları nedeniyle İskenderun’da yaşanan sel felaketinden sonra şehre araç ve ekip desteği vererek İskenderun’un yaralarını sarmak için çalıştı.

İskenderun’a destek olmak için iş makinası ve personel yollayarak çalışmalara destek olduklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İskenderun’da 28 Kasım’da etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle pek çok noktada su baskınları yaşandı, deniz taştı, sahile yakın cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yaklaşık iki haftadır süren sel temizlik çalışmalarına çevre illerden gelen AFAD gönüllüleri ile belediye ve kaymakamlık ekipleri de destek verdi. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak, İskenderun’a destek olmak için iş makinası ve personel yolladık. Allah onlardan razı olsun. 2 haftadır orada canla başla çalıştılar. Emekleri için çok teşekkür ederim. Vidanjörle su tahliye işlemlerine yardımcı oldular. Türk milleti olarak tüm zorlukları omuz omuza vererek aştık. İskenderun’da da olduğu gibi tüm kurumlar, belediyeler selin yaralarını sarmak için çalıştı. Yine güzel bir birliktelik yaşandı. Dün olduğu gibi, her zaman birbirimize destek olmaya, yaralarımızı birlikte sarmak için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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