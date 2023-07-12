Melikgazi tüm mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, Turan Mahallesi'nde yapımına başladığı içerisinde Akıl Küpü Kütüphanesi, kafesi ve muhtar evi bulunan Turan Sosyal Tesisi'nin online temel atma ve tanıtım töreni gerçekleştirdi.

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  • 12.07.2023 15:32
  • Güncelleme: 12.07.2023 15:58
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Melikgazi tüm mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Turan Mahallesi’nde yapımına başladığı içerisinde Akıl Küpü Kütüphanesi, kafesi ve muhtar evi bulunan Turan Sosyal Tesisi’nin online temel atma ve tanıtım töreni gerçekleştirdi.

Melikgazi olarak Türkiye yüzyılına uygun olarak projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün Turan Mahallemizde içerisinde muhtarlık binası, kafe, akıl küpü kütüphanesi ve dernekle ilgili bir yer tahsis edeceğimiz sosyal tesisimizin temelini attık, tanıtımını yapıyoruz. Turan mahallemiz güzel bir mahalle. Burada meydan düzenlemesi, cenaze yeri ile ilgili düzenlemeler yapmıştık. Buranın ihtiyaçlarını giderdik şimdi de böyle bir ihtiyaç vardı gideriyoruz inşallah. Turan Mahallemize bir düğün salonu tefrişi yapmıştık, 15 gün sonra güzel bir düğün salonumuzun da açılışını yapacağız. Aynı zamanda buranın hemen yanı başında ortaokul ve ilkokulla ilgili bir talep vardı. Bir hayırseverimizde buraya güzel bir ilave ek yaparak rahatlatmış olacağız. Dolayısıyla buranın eksiklerini hep birlikte bir bir gideriyoruz. Online sosyal medya ortamında açılış yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bizi sosyal medya hesaplarından takip etmenizi tavsiye ederim. Burası Turan’ın meydanı olduğu için vatandaşlarımızın sürekli uğradığı bir alan. Buranın peyzajını yaparak ağaçlandırdık. Sosyal tesisimizi özellikle gençler ve emeklilerimiz olmak üzere yoğun kullanılacak. Bu sene birçok açılışımızı yapacağız. İlçemize ve Kayserimize hayırlı olsun” dedi.

Mahallesi adına yapılan hizmetler için teşekkür eden Turan Mahalle Muhtarı Hasan Soykan ise, “Bizlere böyle bir sosyal tesisi uygun gördüğü için Başkanımıza teşekkür ederim. Sağolsun talep ettik başkanımız bizleri kırmadı. Mahallemiz Melikgazi sayesinde güzellikler yaşıyor. Allah razı olsun ne zaman kapısını çaldıysam Turan’ın hiçbir isteğini geri çevirmedi. sosyal tesisin mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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İHA

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