Melikgazi, Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında 19. sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) güncel Kayseri nüfus verileri açıklandı.

Kayseri’nin 2025 yılı nüfusu 1 milyon 458 bin 991 olarak açıklanırken Melikgazi 593 bin 262 nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında 19’uncu sırada yer aldı.

Melikgazi’nin vatandaşlar tarafından tercih edilen bir ilçe olduğunu dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da TÜİK tarafından il ve ilçe nüfusları açık açıklandı. Bu kapsamda Melikgazi ilçemiz Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında 19. sırada yer alıyor. İl olacak olsak şu anda 37. büyük il olacağız; yani 45 ilden daha büyük bir nüfusa sahibiz. 593 bini aşkın nüfusumuz şu anda kayıtlı. Günlük olarak bütün ilçelerden ve şehir dışından gelen vatandaşlarımız da Melikgazi içerisinde merkezi bölgelerde sürekli zaman geçiriyor; alışveriş, iş görüşmeleri, ziyaretler yapıyorlar. Dolayısıyla Melikgazi ilçemiz çok geniş ve büyük bir ilçe. Bu kapsamda bizler buna layık olacak şekilde gece gündüz demeden hizmetler yapıyoruz. Okullar, sağlık ocakları, kütüphaneler, parklar, camiler, Kur’an kursları, sosyal tesisleri başta olmak üzere bu ilçeye en güzel hizmetleri kazandırmaya çalışıyoruz. Melikgazi Belediyemizin bir başka özelliği de Türkiye’de en çok ruhsat veren ilçe konumunda olması. İlçemizin dinamik bir yapısı var. Kentsel dönüşümle güzel yapılaşmalarla hakikaten her geçen gün daha da büyümeye, daha da güzelleşmeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl da bu büyüklük aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor. Melikgazi Kayseri’de çok tercih edilen, vatandaşların memnuniyetinin yüksek olduğu bir ilçe olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.