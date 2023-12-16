Melikgazi, ulaşım ağını genişletmeye devam ediyor

İlçedeki yol ağını genişleterek deforme olmuş yolları da onaran Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi’nde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yeni asfalt yol çalışması yapıyor.

Melikgazi’de ulaşım kalitesi ve konforunu artırmak adına sezon boyunca önemli çalışmalar sürdürdüklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın ilçede ulaşımlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlamaları için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Anbar Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi, Ocak Sokak’taki yaklaşık 1 kilometrelik yolumuzda asfalt çalışmasına başladık. Nakliyeciler Sitesi’nde düzenli otoparkı sağlayacak otoparklar, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmamıza başladık. İlçemiz ulaşım alanında çok büyük ilerlemeler kaydetti. Alt yapısını tamamladığımız birçok yeni yolda hızlıca sıcak asfaltını seriyoruz. Yeni yollarla beraber hem yol genişletme çalışmaları yapıyoruz hem de altyapısı tamamlanmış olan yollarımızın asfaltlarını, üst yapılarını en iyi şekilde yeniliyoruz. Mevcut yolları onaran ekiplerimiz, imar planları doğrultusunda yeni açılan cadde ve sokakların da asfaltlamasını yapıyor. Belirlenen plan ve program dâhilinde sırasıyla mahalle ve caddelerde yol bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Mevsim şartları imkan tanıyana kadar bu yıl programımızda olan tüm yollarımızı tamamlayacağız. İnşallah çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.