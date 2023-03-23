Melikgazi ve Kocasinan'da yıkılması gereken 6 adet yüksek katlı bina bulunuyor
Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Melikgazi'de 2 adet, Kocasinan'da 4 adet olmak üzere 6 adet yüksek katlı bina bulunuyor.
- 23.03.2023 10:12
- Güncelleme: 23.03.2023 12:35
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Konuyla ilgili Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada;
'Kayseri’nin Kocasinan İlçesinde 4 (biri acil yıkım kararımız üzerine yıktırıldı); Melikgazi ilçesinde 2 olmak üzere toplam 6 adet ağır hasarlı konut tespit edilmiştir.
Bu konutlardan; 14 katlı bir adet bina (acil yıkım kararı üzerine yıktırıldı),12 katlı bir adet bina, 6 katlı bir adet bina ve 5 katlı bir adet bina Kocasinan ilçesinde iki adet 5 katlı ağır hasarlı bina ise Melikgazi'de bulunuyor. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak söz konusu konutlar tahliye edildi.' ifadeleri kullanıldı.
Haber Merkezi
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