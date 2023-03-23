Melikgazi ve Kocasinan'da yıkılması gereken 6 adet yüksek katlı bina bulunuyor

Konuyla ilgili Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada;

'Kayseri’nin Kocasinan İlçesinde 4 (biri acil yıkım kararımız üzerine yıktırıldı); Melikgazi ilçesinde 2 olmak üzere toplam 6 adet ağır hasarlı konut tespit edilmiştir.

Bu konutlardan; 14 katlı bir adet bina (acil yıkım kararı üzerine yıktırıldı),12 katlı bir adet bina, 6 katlı bir adet bina ve 5 katlı bir adet bina Kocasinan ilçesinde iki adet 5 katlı ağır hasarlı bina ise Melikgazi'de bulunuyor. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak söz konusu konutlar tahliye edildi.' ifadeleri kullanıldı.