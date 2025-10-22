Melikgazi'ye 5 Yeni Park Geliyor
Melikgazi Belediyesi, ilçede yeşil alan ve park yapımına yönelik başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayabağ Mahallesi, Şirintepe Mahallesi ve 30 Ağustos Bulvarı'nda yapımına başlanan 5 yeni park, vatandaşların sosyalleşebileceği, stres atabileceği ve çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği alanlar sunacak.
Son 6 yılda 300'e yakın park ve geniş yeşil alanlar kazandıran Melikgazi Belediyesi, ilçenin refah seviyesini artırmaya yönelik projelerine devam ediyor. Yeni parkların yapımında spor kompleksi, kamelyalar, banklar, yürüyüş yolları, tenis kortları, futbol ve basketbol sahaları, çocuk oyun grupları ve fitness alanları gibi çeşitli hizmetler bulunacak.
Yapım çalışmaları hızla ilerliyor ve yeni parkların, Melikgazi'nin her mahallesini güzelliklerle donatmaya katkı sağlaması hedefleniyor.