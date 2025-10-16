Melikgazi'ye 500 Milyon, Sarız'a 30 milyon ek bütçe

Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı, Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında gerçekleşti. 4 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, ilçelere ek bütçe talebi de görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından Melikgazi Belediyesi ve Sarız Belediyesi’nin ek bütçe talebi için hazırlanan rapor, meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesi ile karara bağlandı.

Buna göre; Melikgazi Belediyesi’ne 500 milyon TL, Sarız Belediyesi’ne 30 milyon ek bütçe verilmesi kararı, oy çokluğu ile kabul edildi.