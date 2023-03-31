Çarşı Melikgazi hızla tamamlanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri ve Melikgazi'ye değer katacak göz bebeği olarak nitelendirdiği Çarşı Melikgazi projesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

PAYLAŞ
  • 31.03.2023 12:02
  • Güncelleme: 31.03.2023 13:23
  • 42
Çarşı Melikgazi hızla tamamlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri ve Melikgazi’ye değer katacak göz bebeği olarak nitelendirdiği Çarşı Melikgazi projesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Yaz ayının sonuna doğru çarşının hizmete gireceğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi’mizin en heyecan verici projelerinden bir tanesindeyiz. Özellikle yurt dışında gördüğümde çok etkilendiğim market place diye geçen Türkçesi ise gıda AVM de diyebiliriz bu projeye. Burası meyve sebze ürünlerinin satıldığı, balıkçı, şarküteri, baharatçı, pastane, kafe ve restoranın olduğu çok şık güzel bir proje. Çarşı Melikgazi projesinin kabası bitmek üzere. Dükkânlar oluştu çatısı kapandı, ince işçiliğine geçiyoruz. Sağ olsun ihaleye alan firmamız güzel bir işçilikle burayı tamamlayacak. Bu yazın sonuna açılışını yapacağız. Ben emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu proje bizim göz bebeğimiz. Kayseri’ye renk katacak. Kayseri’ye Melikgazi’ye birçok insanın gelip burada alışveriş yapmasını sağlayacak. 7 gün bu bölgeyi hareketlendirecek güzel bir proje. Çarşı Melikgazi Kayseri’ye renk katacak. Kayseri Türkiye farklı bir proje görecek. Bundan sonra da zannediyorum birçok belediyenin Kayseri dışından gelip bu projeyi örnek almak isteyeceğini düşünüyorum. Hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız Cenab-ı Allah tamamlamayı nasip etsin” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'den 4 yılda 226 milyon TL'lik 'tarım ve hayvancılık' atılımı

Büyükşehir'den 4 yılda 226 milyon TL'lik 'tarım ve hayvancılık' atılımı

Çarşı Melikgazi hızla tamamlanıyor

Çarşı Melikgazi hızla tamamlanıyor

Erkilet Kütüphanesi minikleri ağırlıyor

Erkilet Kütüphanesi minikleri ağırlıyor

Sel felaketinde hayat kurtaran öneriler

Sel felaketinde hayat kurtaran öneriler

Kayseri'de hafta sonu da soğuk geçecek | 1-2 Nisan 2023

Kayseri’de hafta sonu da soğuk geçecek | 1-2 Nisan 2023

Başkan Büyükkılıç'tan 4 yılda 306 kez ilçe ziyareti

Başkan Büyükkılıç'tan 4 yılda 306 kez ilçe ziyareti

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

3
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

4
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

5
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin yıllık ihracatı yüzde 5,5 arttı

Kayseri’nin yıllık ihracatı yüzde 5,5 arttı

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Rektör Altun'dan deprem bölgesinde çalışmalara katılan öğretim üyelerine teşekkür

Rektör Altun'dan deprem bölgesinde çalışmalara katılan öğretim üyelerine teşekkür

Kocasinan'da kişi başına düşen yeşil alan 15,23 metrekareye ulaştı

Kocasinan'da kişi başına düşen yeşil alan 15,23 metrekareye ulaştı

Talas'ta gönül sofrası kuruldu

Talas'ta gönül sofrası kuruldu

Başkan Büyüksimitci: 'Kayseri'nin ihracatı 2022 yılına göre yüzde 5,5 arttı'

Başkan Büyüksimitci: 'Kayseri'nin ihracatı 2022 yılına göre yüzde 5,5 arttı'