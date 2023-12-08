Melikgazi, Yeniköy Mahallesi'nin sağlık ihtiyacını giderdi

Melikgazi'de sağlık alanında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekleyen Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'nde hayata geçecek olan Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde sona yaklaşıyor.

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  • 08.12.2023 11:36
  • Güncelleme: 08.12.2023 14:02
Melikgazi, Yeniköy Mahallesi'nin sağlık ihtiyacını giderdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi’de sağlık alanında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekleyen Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi’nde hayata geçecek olan Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi’nde sona yaklaşıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu sağlık merkezinin sona yaklaşan çalışmalarını yerinde inceleyerek; “Kayseri’mizde el ele birlik içinde güzel işler yapıyoruz. Melikgazi’mizde durmadan yorulmadan hizmet üretmeye devam ediyoruz. Sağlık merkezlerimiz ne kadar güzel ve nitelikli olursa o kadar güzel hizmet verirler. Sağlık olmazsa olmazımızdır. 5 yıldır ilçemizin sağlık hizmetine olan ihtiyacı gidermek için çalışıyoruz. İlçemize 5 yılda 15 aile sağlığı merkezi kazandırdık. Çünkü her şeyin başı sağlık. Melikgazi Belediyemiz ve hayırseverimiz ile Yeniköy Mahallemizde hayata geçireceğimiz Hatice- Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi’mizin sona yaklaşan çalışmalarını yerinde inceledik, son durum hakkında bilgi aldık. Aile Sağlığı Merkezimizin büyük bir kısmı tamamlamış olup inşallah yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. 4 hekim kapasiteli ve 2 eczaneli sağlık merkezimizin içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası, bebek izlem odası, seminer- eğitim odası ve laboratuvar yer alıyor. İnşallah geriye kalan çalışmaları da tamamlayıp sağlık merkezimizi kısa zamanda hizmete açacağız. Melikgazi’mize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

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İHA

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