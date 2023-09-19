Melikgazi, Yolların Güvenliği İçin Çizgi Çalışması Yapıyor

Melikgazi Belediyesi, ilçenin yollarında güvenli yolculuk için en önemli yol gösterici olan çizgi ve şeritleme çalışmaları çerçevesinde Gesi Kayabağ Mahallesi'nde 7 kilometrelik yolda çizgi çalışması yaptı.

PAYLAŞ
  • 19.09.2023 15:09
  • Güncelleme: 19.09.2023 15:09
Melikgazi, Yolların Güvenliği İçin Çizgi Çalışması Yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, ilçenin yollarında güvenli yolculuk için en önemli yol gösterici olan çizgi ve şeritleme çalışmaları çerçevesinde Gesi Kayabağ Mahallesi’nde 7 kilometrelik yolda çizgi çalışması yaptı.

Ulaşımda güvenliği öncelik haline getirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yollarda yaptığımız asfalt programıyla koordineli bir şekilde süren çalışmalar çerçevesinde, güvenli yollar için çizgi çalışması da yapıyoruz. Yol çizgi çalışmaları, yolları güvenli kılan, sürücüyü yönlendiren en önemli yol güvenlik önlemleri arasında yer alır. Takip edeceğimiz şeridin, gideceğimiz yolun en önemli aydınlatıcıları bu çizgilerdir. O yüzden yeni yollarımızı yaptıktan sonra çizgilerini de yaparak daha güvenli bir yol sağlıyoruz. İlçemizin dört bir yanında alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yollar yaparak ulaşımda kaliteyi ve konforu sağlıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ulaşımda güvenliğin ve konforun sağlanması için titizlikle çalışıyoruz. İlçemizde ihtiyaç görülen her yerde yol çizgi çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Gesi Kayabağ Mahallemiz’de yıpranmış olan yollara ve yeni yaptığımız yolumuza çizgi çalışması yaptık. Sürücülerimizin ulaşımlarını en rahat ve kolay şekilde sağlamaları için çalışmalarımız ihtiyaç görülen yerlerde hızla devam etmekte. Tüm mesai arkadaşlarımla güzel ilçemiz Melikgazi’mize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: 'Her parkta polisimiz var!'

Vali Çiçek: 'Her parkta polisimiz var!'

Kayseri'nin tek maratonu Mimarsinan teması ile başlıyor

Kayseri’nin tek maratonu Mimarsinan teması ile başlıyor

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'i 'Amiral Gemi' olarak nitelendirdi

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'i 'Amiral Gemi' olarak nitelendirdi

Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı

Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı

3'üncü Uluslararası Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı

3'üncü Uluslararası Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı

Başkan Büyükkılıç, KADEM yönetimi ile bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, KADEM yönetimi ile bir araya geldi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MELMEK'te 7-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Kurs Kayıtları Başlıyor

MELMEK'te 7-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Kurs Kayıtları Başlıyor

Tomarza TMO Yaklaşık 70 Bin Ton Buğday Aldı

Tomarza TMO Yaklaşık 70 Bin Ton Buğday Aldı

DAHA FAZLA
Şehit ve Gaziler Tomarza'da Anıldı

Şehit ve Gaziler Tomarza'da Anıldı

Vali Çiçek, Gaziler Onuruna Yemek Verdi

Vali Çiçek, Gaziler Onuruna Yemek Verdi

MÜSİAD Kayseri Bakü'de

MÜSİAD Kayseri Bakü'de

KAYSO yeşil dönüşüme odaklandı

KAYSO yeşil dönüşüme odaklandı

Başkan Akay: '2023 Kayseri Şeker'in zirveler yılı'

Başkan Akay: '2023 Kayseri Şeker'in zirveler yılı'