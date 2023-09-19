Melikgazi, Yolların Güvenliği İçin Çizgi Çalışması Yapıyor

Melikgazi Belediyesi, ilçenin yollarında güvenli yolculuk için en önemli yol gösterici olan çizgi ve şeritleme çalışmaları çerçevesinde Gesi Kayabağ Mahallesi’nde 7 kilometrelik yolda çizgi çalışması yaptı.

Ulaşımda güvenliği öncelik haline getirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yollarda yaptığımız asfalt programıyla koordineli bir şekilde süren çalışmalar çerçevesinde, güvenli yollar için çizgi çalışması da yapıyoruz. Yol çizgi çalışmaları, yolları güvenli kılan, sürücüyü yönlendiren en önemli yol güvenlik önlemleri arasında yer alır. Takip edeceğimiz şeridin, gideceğimiz yolun en önemli aydınlatıcıları bu çizgilerdir. O yüzden yeni yollarımızı yaptıktan sonra çizgilerini de yaparak daha güvenli bir yol sağlıyoruz. İlçemizin dört bir yanında alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yollar yaparak ulaşımda kaliteyi ve konforu sağlıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ulaşımda güvenliğin ve konforun sağlanması için titizlikle çalışıyoruz. İlçemizde ihtiyaç görülen her yerde yol çizgi çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Gesi Kayabağ Mahallemiz’de yıpranmış olan yollara ve yeni yaptığımız yolumuza çizgi çalışması yaptık. Sürücülerimizin ulaşımlarını en rahat ve kolay şekilde sağlamaları için çalışmalarımız ihtiyaç görülen yerlerde hızla devam etmekte. Tüm mesai arkadaşlarımla güzel ilçemiz Melikgazi’mize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.