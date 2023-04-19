Melikgazi Zabıtası'ndan bayram öncesi pazar yeri ve market denetimi

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde ve pazar yerlerinde Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların güven içinde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini sıklaştırdı.

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  • 19.04.2023 14:05
  • Güncelleme: 20.04.2023 12:25
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Melikgazi Zabıtası'ndan bayram öncesi pazar yeri ve market denetimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde ve pazar yerlerinde Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların güven içinde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini sıklaştırdı.

Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluğunun incelendiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile kasadaki ürünler karşılaştırılarak bir artış olup olmadığı inceleniyor. Ayrıca ekiplerimiz, ürünlerin gramajı, son kullanma tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda da denetimlerini yapıyor. Ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında yapılan denetimlerde, etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmayan, tüketiciyi yanıltmaya yönelik etiketlerle faaliyet gösteren işletmelere idari yaptırım uygulandı. Ayrıca zabıtlarımız pazar yerlerinde zabıta ekipleri, tezgah, etiket ve tartı kontrolleri yaptı. Ekiplerimiz, olası sorunların önüne geçmek için pazar yerlerinde ölçü ve ayar kanunu kapsamında kontrollerine devam edecek. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Denetimlerimizde halkımızın aldanmaması, yanılmaması için elimizden geleni yapıyoruz” diye belirtti.

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İHA

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