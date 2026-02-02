  • Haberler
  Melikgazi zabıtası Ramazan Ayı öncesi denetimlerini artırdı

Melikgazi zabıtası Ramazan Ayı öncesi denetimlerini artırdı

Ramazan Ayı öncesi Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde denetimlerini artırdı.

Melikgazi zabıtası Ramazan Ayı öncesi denetimlerini artırdı

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde gıda satışı yapan esnafı denetliyor.

Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir Ramazan geçirmesi amacıyla yapılan denetimlerde işletmelerin titizlikle incelendiğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek her türlü gıda imalatı ve satışının önlenmesi; ayrıca vatandaşların yiyeceklerini gönül rahatlığıyla alabilmeleri ve huzurlu bir şekilde tüketebilmeleri için zabıta ekiplerimiz denetimler yapıyor. Fiyat etiketi, hijyen koşulları, son kullanma tarihi ve gramaj kontrollerini hassasiyetle gerçekleştiriyorlar. Ayrıca fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması için Ramazan ayı boyunca denetimlerimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımız karşılaştıkları olumsuzlukları belediyemize 0352-2521333 numaralı çağrı merkezimize veya 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımıza bildirebilirler” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

