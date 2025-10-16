Melkgazi, araç sayısını 447'ye çıkardı

Melikgazi Belediyesi tarafından Albayrak Caddesi açılış töreni ve 40 yeni araç tanıtım programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç programda yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin dayanışmasının en güzel örneklerini de bizler buralarda sergilemeye çalışıyoruz. Umarım bu da ayrıca bir berekete vesile oluyor. İnşallah terörsüz Türkiye'nin huzur bulduğu, yatırımlarımızın daha da artacağı günlerin hepimizi beklediğini, savunma sanayindeki geldiğimiz noktanın çok şükür dostlara güven, karşımızda olanlara da elbette ki korku saldığını da buradan paylaşarak, Cumhurbaşkanımız mazlum insanların sesi, elbette ki 'iyi ki varsın' diye de buradan dua ederek paylaşmak istiyorum. Bu stratejik yolun önemini kimse göz ardı edemez. Biraz zahmetli oldu, farkındayız. Askeriyemizle olan çalışmalarda bizlerin de yer aldığını sizler de takdir edersiniz. Üniversitemizin yaptığı gayreti, DSİ'mizin verdiği hizmet müsaadesini, bunların hepsini çok çok önemsiyoruz. Araç parkımızı da güçlendiriyoruz. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete. Bu imkanlar olmazsa, bu araçlar olmazsa neyle yapacaksınız? Alet işler, el övünür diye güzel bir söz var. Bu araçlar vasıtasıyla hizmetlerimizi yapacağız. Melikgazi'mizde ya da Kocasinan'ımızda ya da dayanışma içerisinde diğer ilçelerimizde hep beraber el ele vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

‘CHP’NİN GÜNDEMİ MEŞGUL EDEN SORUNLARINA KARŞIN BELEDİYELERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ’

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise, “Bizler açılışa yetişmekte güçlük çekiyoruz. Gerçekten AK Parti belediyelerinin özellikle yaptığı icraatlar, yatırımlar ve milletine olan aşkı uğruna yapılan adımlar hakikaten bizlerin bir övünç kaynağıdır. AK belediyecilik anlayışını 24 yıllık AK Parti iktidarının sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle hakikaten Türkiye'nin birçok yerinde yatırımlar, hizmetler ve gerçekten icraatleri konuşuyoruz. Diğer yandan da baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisinin şu son dönemlerde yaşanan hadiselerde maalesef Türkiye'nin gündemini meşgul eden yolsuzluklar ve hırsızlıklarla karşı karşıyayız. Bizler belediyelerimizden gurur duyuyoruz. Değerli belediye başkanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman kendi bütçesindeki payı insanına, hemşehrilerine, vatandaşına hizmet olarak aktarmakta her zaman en üst sıralarda yer alan Kayseri'de başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer ilçe belediyelerimize, Cumhur İttifakı'ndaki belediye başkanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da törende yaptığı konuşmada araçlarla verilen hizmetlerden bahsederek, “Burada tam 40 tane aracımız var. Aynı zamanda 11 tane de çim kesme makinamız geldi. Değer olarak da yaklaşık 242 milyon lira. Yani şu anda bir çırpıda açılışını yaptığımız 40 tane araç, 11 tane çim kesme makinesi 242 milyon liraya mal olmuş durumda. Belediyemizde toplam 447 tane araç var. Bu araçların 130 tanesini geçtiğimiz seneye kadar almıştık. 40'ını da şimdi aldık. Tam 170 tane bu dönemde, benim dönemimde araç almış olduk. Yaklaşık değeri de 500 milyon lira. Dolayısıyla Melikgazi'mizin iş makinası parkurunu sürekli geliştiriyoruz. Okullara gönderiyoruz. Geri dönüşüm nasıl yapılır? Çocuklara geri dönüşümü öğretiyoruz. Sıfır atık konusunu ders olarak işliyoruz. Dolayısıyla mobil olarak aracımız okullarda eğitim vermeye geziyor. Bu hafta tanıttığımız minibüs, aslında engelli taşımaya yarayan bir taksi görevi görüyor. Felçli hastası olan, engelli hastası olan, raporu olan belediyemize başvurduğunda bir taksi gibi evinden alıyoruz. Hastaneye götürüyoruz. Hastaneden de muayenesi, tetkikleri olduktan sonra tekrar evine bırakıyoruz. Dolayısıyla sosyal hizmetlerde zaten AK Parti belediyeciliği biliyorsunuz ön saflarda, en önde hizmet veriyordu ama bir adım daha her yıl farklı uygulamalarla bu çalışmaları daha iyileştirmeye devam ediyoruz. Kayseri belediyecilikte Türkiye'de 1 numara, istisnasız. Bunu Kayseri dışına çıkanlar Kayseri'nin kıymetini anlıyor. Yurt dışına çıkanlar Türkiye'nin kıymetini anlıyor. Dolayısıyla biz elimizdeki nimetin kıymetini bilmemiz lazım” diye konuştu.