MELMEK'te 7-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Kurs Kayıtları Başlıyor

Melikgazi Belediyesi’nin spor, bilim ve sanatı keşfetmenin mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklara özel hazırladığı Çocuk Meclisi kurs kayıtları başladı.

Okul döneminde 7-14 yaş arasındaki çocuklar için ’Çocuk Meclisi’ kurs kayıtlarının başladığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "MELMEK’te tamamen ücretsiz olan kurs kayıtlarımız başladı. Çocukların hayal güçlerini sanatla bütünleştirip el becerilerini arttırmayı hedefleyen kurslarımız çocukların farkındalığını ortaya çıkarırken, aynı zamanda boş zamanlarını güzel bir aktivite ile geçirmelerini de sağlanmış olacak. Çocuklarımız, okçuluk, badminton, tenis, taekwondo, voleybol, basketbol, kick boks, yüzme, etkili ve hızlı okuma, Kuranı Kerim, diksiyon, zeka oyunları, tiyatro, görsel sanatlar, el sanatları, Türk halk oyunları, robotik kodlama gibi birçok branşta kurs alabilecek. Onların kendilerini daha donanımlı yetiştirmesi için belediye olarak tüm imkânları sunuyoruz. Birçok alanda verdiğimiz eğitimlerle MELMEK’te çocuklarımıza faydalı hizmetler veriyoruz. Farklı branşlarda hem sanatla ilgili, hem sportif, hem de akademik eğitimler veriliyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir MELMEK. Burada kurslarımız ücretsiz olarak veriliyor. Çocuklarımız rahat gelsinler diye okul çıkışı ve haftasonu olarak ayarlama yapıldı. Yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de açılan kurslarımız yine Melikgazili hemşehrilerimizin uğrak yerlerinden biri olmaya devam edecek. 7-14 yaş arasındaki çocuklarımız için 17 tesis ve 21 branşta gerçekleştireceğimiz gerçekleştireceğimiz ücretsiz kurslara katılmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz" dedi.