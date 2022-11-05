MELMEK'te İlk Kez Açıldı: 'Bohem Tabak Yapım Kursu'

Melikgazi Belediyesi MELMEK çerçevesinde farklı bir branşta kurs açarak sanat severleri bohem tabak yapımı kursuna davet ediyor.

Yeni farklı bir kursu vatandaşlar ile buluşturduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Birçok mahallede bulunan sosyal tesislerimizde farklı branşlarda açtığımız kurslarda verilen eğitimlere vatandaşlarımızın ilgisi her geçen gün artıyor. Kurslarımıza ilgi arttıkça biz de yeni alanlarda farklı kurslar hazırlıyoruz. Bohem tabak kursumuzu Kayseri’de ilk biz açtık. Sepetleri duvar tabağı, duvar sepeti, mutfak dekoru ya da dekoratif eşya olarak ev dekorasyonunda kullanabilirsiniz. Sanat kurslarımızda her yıl yüzlerce kadın kurslara katılarak eğitim alıyor. Kadınlarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine, üretime kazandırılmalarına ve ekonomik özgürlüklerini sağlamalarına destek oluyoruz. Burada hem öğreniyor hem de sosyalleşiyorlar. Mesleği öğrendikten sonra da üretimleri kazanca dönüşüyor. Hobisi olan, ihtiyacı olan belediyemizin ücretsiz kurslarından faydalanabilir. Melikgazili tüm kadınlarımızı bu yıl da kurslara bekliyoruz. Kayıt için 252 1684 nolu numaradan bilgi alabilir www.melikgazi.bel.tr adresinden online başvuru yapabilirsiniz” dedi.