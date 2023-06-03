MELMEK yılsonu sergisi açıldı

Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (MELMEK) bir yıl boyunca yapılan el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı.

İl Kültür Müdürlüğünde 2 gün boyunca açık duran sergide birçok kursiyerin emeklerini sergilendiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği belediye olarak kadınlarımızın istek ve beklentilerini karşılamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda birçok kursumuzda hanımlarımız kurs alıyorlar. MELMEK kurslarından sertifika alarak kalifiye eleman olarak iş bulmak isteyen hanımlar her yıl sonbahar ve yaz dönemi açılan kurslarımıza yoğun ilgi göstermektedir. Kurslarımızda kadınlar hem meslek ediniyor hem de sosyalleşiyor. Bu kurslar insanları kaynaştırarak arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birliği beraberliği ve geleneklerin yaşatılmasını sağlıyor. Kurslarımızla her yıl yüzlerce vatandaşımıza yeteneklerini keşfetme ve yeni beceriler kazanma imkânı sunuyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini sergiliyoruz. Kursiyerlerimiz mesleki yeterlilik kazandıktan sonra birçok sektörde kalifiye eleman olarak iş bulmaları da kolaylaşıyor. Ya da evde kendi geçimlerini de sağlıyorlar. Yıl sonunda açtıkları sergilerde de ne kadar başarılı olduklarını gözler önüne sererek, bizi mutlu ediyorlar. Bu kapsamda açılan el emeği göz nur sergisinde emeği olan tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerini kutluyorum. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.