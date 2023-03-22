Memduh Büyükkılıç'ın acı günü
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ablası Nafiye Tokgöz, hayatını kaybetti.
- 22.03.2023 13:57
- Güncelleme: 22.03.2023 15:37
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın ablası Nafiye Tokgöz, hayatını kaybetti.
Başkan Büyükkılıç’ın ablası Nafiye Tokgöz 86 yaşında hayatını kaybetti. Tokgöz’ün cenazesi, yarın Develi Merkez Cami’de öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
İHA
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