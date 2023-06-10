Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Kayseri'de İslami camia tarafında sevilen sayılan Memduh Sungur, geçirdiği ani kalp krizi sonucu vefat etti.

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  • 10.06.2023 12:27
  • Güncelleme: 10.06.2023 13:25
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Memduh Sungur Hakka Yürüdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gençlik yıllarından beri İslami çalışmaların içinde bulunan ve ailesi ile birlikte çalışmalara destek veren Memduh Sungur, Kur’an ve sünnetin anlaşılması ve yaşanması konusunda emek verenlere güzel bir örnekti.

Yakın zamana kadar esnaflık ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Sungur, okuması, düşünce ve anlattıklarıyla, çevresince ‘diplomasız filozof’ olarak biliniyordu.

İtidalli yaşantısı, dengeli duruşu ve bozulmayan çizgisiyle 68 yıllık bir dünya hayatını, eğilmeden, bükülmeden, yalpalamadan  yaşayan Memduh Sungur’un cenazesi 11 Haziran Pazar günü öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılındıktan sonra köyü olan Kocasinan / Yukarı Hasinli’de toprağa verilecektir.

Merhuma Cenabı Hak’tan rahmet, ailesine ve dostlarına sabrı cemiller niyaz ederiz.
 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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