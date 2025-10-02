Meme kanserinin belirtileri nelerdir?

Meme kanseri, ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık rastlanana kanser türlerinden bir tanesidir. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından meme kanseri taramasının hayati öneme sahip olduğunu ve belirtilerini sıraladı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı paylaşımda meme kanserinin ülkemizde ve küresel ölçekte kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu, genellikle memedeki süt salgılayan bezlerde veya süt taşıyan kanallarda başladığını, daha nadir olarak meme dokusundaki yağ veya bağ dokusunda gelişebildiğini belirtildi. Genellikle erken dönemde belirti vermediği, bu nedenle meme kanseri taraması hayati öneme sahip olduğu ifade edildi.

En sık rastlanan meme kanseri belirtisi: Memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun ele gelmesi veya hissedilmesidir. Diğerleri de; Memede ele gelen kitle. Memede kızarıklık, kalınlaşma. Meme şeklinde veya boyutunda değişiklik. Meme ucunda içe çöküntü, kabuklanma. Meme cildinde portakal kabuğu görünümü. Koltuk altında veya köprücük kemiği çevresinde şişlik veya kitle. Meme ucundan gelen kanlı akıntı. Meme ucunda veya derisinde çekilme.