Memleket Partili Atasun, milletvekiliği adaylığından çekildi

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Yusuf İhsan Atasun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile milletvekiliği adaylığından çekildiğini duyurdu.

PAYLAŞ
  • 11.05.2023 21:29
  • Güncelleme: 12.05.2023 03:50
  • 53
Memleket Partili Atasun, milletvekiliği adaylığından çekildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Yusuf İhsan Atasun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile milletvekiliği adaylığından çekildiğini duyurdu.

Atasun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kamuoyu, bugün yaşanan gelişmeler neticesinde, Sayın Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine Memleket Partisi Milletvekilliği adaylığından çekiliyorum.

Yoluma, şehrimize daha faydalı olacağına inandığım, aynı tribün çatısı altında bulunduğum Kayseri için en çok çalışan Milletvekili M. Baki Ersoy ile MHP çatısı altında devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Yaza merhaba' etkinliğine yoğun ilgi

'Yaza merhaba' etkinliğine yoğun ilgi

Rektör Altun, TEKNOFEST'den derece ile dönen ERÜ'lü öğrencileri tebrik etti

Rektör Altun, TEKNOFEST'den derece ile dönen ERÜ'lü öğrencileri tebrik etti

Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı

Muharrem İnce'ye 'bel altı ince ayar'

Muharrem İnce'ye 'bel altı ince ayar'

Hüseyin Okandan'dan Gazetemize Ziyaret

Hüseyin Okandan'dan Gazetemize Ziyaret

Ayşe Böhürler, STK Temsilcileri ile bir araya geldi

Ayşe Böhürler, STK Temsilcileri ile bir araya geldi

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

6
Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TDP Kayseri teşkilatı, topluca AK Parti'ye katıldı

TDP Kayseri teşkilatı, topluca AK Parti’ye katıldı

Memleket Partili Atasun, milletvekiliği adaylığından çekildi

Memleket Partili Atasun, milletvekiliği adaylığından çekildi

DAHA FAZLA
Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Bayar Özsoy:''15 mayısta hedefe ulaşan Ak parti olacak''

Bayar Özsoy:''15 mayısta hedefe ulaşan Ak parti olacak''

Gazioğlu Ortaokulu Yıldız Kızlar Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Gazioğlu Ortaokulu Yıldız Kızlar Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Kayserispor, günü tek idmanla tamamladı

Kayserispor, günü tek idmanla tamamladı

Kayseri'de trafik kazası: 5 kişilik otomobilden 10 yaralı çıktı

Kayseri'de trafik kazası: 5 kişilik otomobilden 10 yaralı çıktı