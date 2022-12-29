Memleket Partili Baltalık, 'Kırşehir deyince Türkiye belediye ile tanıyor'

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 2022 yılının haber analiz ve raporlama sisteminde en çok arananlar listesinde yer alan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun yer almasına tepki gösteren Memleket Partisi İl Başkanı Gülay Baltalık, Türkiye'de Kırşehir'in belediyenin olumsuz yansımalarıyla tanındığını söyledi.

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  • 29.12.2022 09:10
  • Güncelleme: 29.12.2022 09:10
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Memleket Partili Baltalık, 'Kırşehir deyince Türkiye belediye ile tanıyor'
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, 2022 yılının haber analiz ve raporlama sisteminde en çok arananlar listesinde yer alan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun yer almasına tepki gösteren Memleket Partisi İl Başkanı Gülay Baltalık, Türkiye’de Kırşehir’in belediyenin olumsuz yansımalarıyla tanındığını söyledi.

Haber Analiz ve Raporlama Sistemi verilerine göre Kırşehir’de 2022 yılı içerisinde 6 bin 502 haber kaynağında Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu toplamda 329 milyon 583 bin 987 okunma sayısı ile listenin ilk sırasında gösterildi. Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık ise Türkiye geneline yansıyan haberlerin genelinin olumsuz olduğunu söylediği açıklamasında; “Kırşehir; istihdam çalışmaları, tarih ve kültür haberleri, çevre ve iklim haberleri ile keşke üst sıralarda yer alsaydı da bizde Kırşehir Belediye Başkanını kutlasaydık” dedi.

Kırşehir’de var olan sorunların gün yüzüne çıkması ve çözüm önerileriyle destek olmaya çalıştıklarını aktaran Baltalık, "Halkla barışık olmayan siyasetçilerin tarifini dahi yapamadığı bir hükümet konağı meselesi var. İşe başlanılmadan önce aylarca istişare toplantıları yapıldı. Milyonlarca lira harcayıp tarihi konağı yıktık ve yenisini yapamıyoruz. Söz verilmesine rağmen emekçilerin alın teri ile oluşturulan farbel boya fabrikası ve 500 kişilik istihdam yalan oldu. Liyakat, adalet, şeffaflık söylemi CHP’de boş çıktı. 3 Müdürlüğe bakan tek adamınız güvenlik görevlilerinin hırsızlık sonrasında gelen cinayet haberi, ‘tacizler’, özel kalem müdürlüğünden ittifakınız İYİ Parti’ye geçilen memurluk kıyağı. Evet bu ve bu tarz haberlerin yansımalarıyla ilk sıralarda yer alıyoruz" diye konuştu.

İHA

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