Memleket Partili Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Memleket Partisi Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı olan ancak yeterli oyu alamayan Memleket Partili Hasan Çetin, YSK’nın kesin sonuçları açıklamasıyla Cumhurbaşkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Kayseri’den meclise giren milletvekillerini tebrik etti. Çetin, “Türkiye’mize yakışan barış içerisinde tamamladığımız seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ederim. Kayseri’de seçilen vekillerimizin görevlerini başarıyla tamamlayacağına inanıyor ve başarıların devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.