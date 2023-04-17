Memleket Partili Çetin, Dadaloğlu Derneğini ziyaret etti
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Hasan Çetin, seçim gezileri kapsamında Dadaloğlu Derneği'ni ziyaret etti.
- 17.04.2023 19:55
- Güncelleme: 17.04.2023 19:55
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Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Hasan Çetin, Memleket Partisi İl Başkanı Deniz Coşkun ve il örgütü üyeleri, seçim ziyaretlerini sürdürüyor. Çetin ve beraberindekiler, Dadaloğlu Derneği'ne ziyarette bulundu. Ziyarette kırsal kalkınmanın önemi vurgulandı. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ulaşım konusundaki sorunları istişare edilirken vatandaşların ilçelerde sağlık ve eğitim hizmetleri gelişmemesi sebebiyle sorun yaşadığı belirtildi.
1ha
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