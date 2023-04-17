Memleket Partili Çetin, Dadaloğlu Derneğini ziyaret etti

 Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Hasan Çetin, seçim gezileri kapsamında Dadaloğlu Derneği'ni ziyaret etti. 

PAYLAŞ
  • 17.04.2023 19:55
  • Güncelleme: 17.04.2023 19:55
  • 71
Memleket Partili Çetin, Dadaloğlu Derneğini ziyaret etti

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Hasan Çetin, Memleket Partisi İl Başkanı Deniz Coşkun ve il örgütü üyeleri, seçim ziyaretlerini sürdürüyor. Çetin ve beraberindekiler, Dadaloğlu Derneği'ne ziyarette bulundu. Ziyarette kırsal kalkınmanın önemi vurgulandı. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ulaşım konusundaki sorunları istişare edilirken vatandaşların ilçelerde sağlık ve eğitim hizmetleri gelişmemesi sebebiyle sorun yaşadığı belirtildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor - Kasımpaşa maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Kayserispor - Kasımpaşa maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Yozgatlılardan MHP'ye tam destek

Yozgatlılardan MHP'ye tam destek

Kocasinan'da 33 faili meçhul olay aydınlattı

Kocasinan'da 33 faili meçhul olay aydınlattı

İlçeler Adaylarla Şenleniyor

İlçeler Adaylarla Şenleniyor

Baki Ersoy, dur durak bilmiyor!

Baki Ersoy, dur durak bilmiyor!

Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Sahalarda

Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Sahalarda

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li Özdemir: Mücadelenizde kimlerin sizinle beraber olduğu çok anlamlı

MHP’li Özdemir: Mücadelenizde kimlerin sizinle beraber olduğu çok anlamlı

Türk Harb-İş Sendika Başkanı Özgür Özsoy: 'Üyelerimiz 1990 öncesi gibi çorap, muz satacak duruma gelmiştir'

Türk Harb-İş Sendika Başkanı Özgür Özsoy: “Üyelerimiz 1990 öncesi gibi çorap, muz satacak duruma gelmiştir”

DAHA FAZLA
Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Memleket Partili Çetin, Dadaloğlu Derneğini ziyaret etti

Memleket Partili Çetin, Dadaloğlu Derneğini ziyaret etti

Kapalı Kale Orkestra Şefinin MHP'ye üye kaydını Baki Ersoy Yaptı

Kapalı Kale Orkestra Şefinin MHP’ye üye kaydını Baki Ersoy Yaptı

Kayseri'de bahçe mobilyaları üreten fabrikada yangın

Kayseri'de bahçe mobilyaları üreten fabrikada yangın

Bünyan'da mezarlıklar temizlendi

Bünyan'da mezarlıklar temizlendi