Memleket Partililer Kırşehir'de ön seçim sandığına gitti

Memleket Partisi, Kırşehir İl Örgütü üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ön seçime gitti.

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  • 12.03.2023 16:37
  • Güncelleme: 12.03.2023 16:37
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Memleket Partililer Kırşehir'de ön seçim sandığına gitti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Memleket Partisi, Kırşehir İl Örgütü üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ön seçime gitti.

Sabah saatlerinde partililerin katılımıyla gerçekleştirilen seçimlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye destek verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs olarak açıklanan seçim takvimi ile birlikte partinin bütün üyeleri parti tüzüğü 66. maddesi gereği Türkiye genelinde sandık başına gitti. Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, seçim takvimi ile birlikte parti içerisindeki ön seçimi önemsediklerini söyledi.

Demokrasinin gereğini yapmak için sandığa gittiklerini söyleyen İl Başkanı Baltalık, "Siyasal olarak ve demokrasinin de gereğini yapmak adına Kırşehir’de parti teşkilatımızla birlikte ön seçime gittik. Üyelerimiz sabah erken saatlerden itibaren gelerek Muharrem İnce için oy kullandı. Parti teşkilatının düşüncesini önemsiyoruz. Üyelerimize partimize ve Türkiye’ye hayırlı olsun" dedi.

Memleket Partisi teşkilatları Türkiye genelinde YSK’nın takvimine göre Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olması için bulundukları illerde yüksek seçim kuruluna giderek vatandaşlarla birlikte oy kullanacak.

İHA

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