Memleket Partisi, gençlerden adaylık ücreti almayacak
Memleket Partisi Milletvekili aday adaylığı için 18-25 yaş arası başvuru yapan gençlerden ücret almayacağını açıkladı.
- 15.03.2023 21:28
- Güncelleme: 15.03.2023 21:28
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Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı hareketliliği yaşanıyor. Memleket partisi 18-25 yaş arası gençlerden aday başvuru ücreti almayacaklarını açıkladı.
Yapılan açıklamada “Partimizden milletvekili aday adayı olmak isteyen 18-25 yaş arasındaki genç arkadaşlarımızdan aday başvuru ücreti alınmayacaktır. Geleceğimizi gençlerle birlikte geri alacağız” ifadelerine yer verildi.
1ha
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