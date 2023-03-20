Memleket Partisi İl Başkanı Baltalık'tan İnce için imza kampanyası çağrısı

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması için 100 bin imza kampanyasına Kırşehirlilerden destek istedi.

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  • 20.03.2023 16:17
  • Güncelleme: 20.03.2023 16:17
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Memleket Partisi İl Başkanı Baltalık'tan İnce için imza kampanyası çağrısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olması için 100 bin imza kampanyasına Kırşehirlilerden destek istedi.

Bugün Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulunan Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi adına gerekli olan 100 bin imza için 22 Mart tarihinden itibaren adliyede bulunan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) birimlerine gideceklerini ifade eden İl Başkanı Baltalık, "Kırşehir teşkilatı olarak partimizde geçtiğimiz günlerde de Genel Başkanımız Muharrem İnce’nin aday olabilmesi için Türkiye genelinde ön seçime gitmiştik. Partimizin her kademesinde bulunan üyeler, Muharrem Bey için ön seçimde destek vermişti. Şimdi de Genel Başkanımız Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olması için imza kampanyasına destek vereceğiz. Demokrasiye ve değişime inanan bütün Kırşehirlileri 22-27 Mart tarihlerinde destek imzasında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olması için destek olmak isteyenler, Kırşehir Adalet Sarayında bulunan YSK bürosuna giderek TC kimlik numaraları ile birlikte imza verebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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