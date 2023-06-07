Memleket Partisi İl Başkanı Deniz Coşkun istifa etti

 Memleket Partisi Kayseri İl Başkanı Avukat Deniz Coşkun 'Kayseri'ye yeni, dinamik alışılmışın dışında bir siyaset anlayışı getirmeye çalıştık. Bu yolda başarılı olamadık. Siyasetin bu kaygan zemininde bazen gaza basmak bazen de duraklamak gerekir' diyerek istifa ettiğini açıkladı. 

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  • 07.06.2023 19:16
  • Güncelleme: 07.06.2023 19:16
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Memleket Partisi İl Başkanı Deniz Coşkun istifa etti

Memleket Partisi Kayseri İl Başkanı Avukat Deniz Coşkun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Memleket Partisi olarak memleketin kamplaştığı ve kutuplaştığı bir ortamda hazine yardımı, belediye yardımı, müteahhit parası olmadan Kayseri'yi karış karış dolaşarak aziz millete üçüncü bir seçenek sunmaya çalıştıklarını belirten Coşkun, "Yeni bir alternatif sunmaya ve Kayseri'ye yeni, dinamik alışılmışın dışında bir siyaset anlayışı getirmeye çalıştık. Bu yolda başarılı olamadık. Siyasetin bu kaygan zemininde bazen gaza basmak bazen de duraklamak gerekir, bu anlayışla Memleket Partisi Kayseri Başkanlığından istifa ediyorum. Benim bu istifa kararım mücadeleyi bıraktığım anlamına gelmez, yaşamım boyunca yurttaşlarımın refahları ve mutluluklar uğruna mücadele etmeye devam edeceğim. Bu genç yaşımda şahsıma bu görevi tevdi eden genel başkanımız sayın Muharrem İnce’ye, Memleket Partisi'nin fedakâr ve yiğit örgütüne, sahada ve seçim kampanyası boyunca gece gündüz birlikte mesai yaptığımız yol arkadaşlarıma, bu görev boyunca tanıştığım her siyasi düşünceden yurttaşıma, bana kızan beni seven partimize oy veren vermeyen ve üzerimde hakkı olan olmayan herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

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