Memleket Partisi Kayseri İl Başkanı Deniz Coşkun oldu

Memleket Partisi Kayseri’nin il ve ilçelerinde örgüt kurabilecek. Memleket Partisi Kayseri İl Başkanı Deniz Coşkun, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den il ve ilçelerde örgüt kurma yetki belgesini aldı.

Deniz Coşkun konu ile ilgili, “Memleket Partimizin il ve ilçe örgütlerini kurma görevi tevdii edildi. Bu yönde hazırlıklarımıza başladık. Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’nin tavsiyelerini de aldık. En kısa sürede il genelinde örgütlenme çalışmalarımızı tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.