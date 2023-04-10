Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu
Memleket Partisi, milletvekili aday listesini açıkladı. Meclisi 10 vekille temsil edilecek Kayseri'de Memleket Partisi listesinin ilk sırasında Hasan Çetin yer aldı.
- 10.04.2023 04:25
- Güncelleme: 10.04.2023 04:25
- 88
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine sayılı günler kala siyasi partilerde adaylık listeleri telaşı devam ediyor. Memleket Partisinin milletvekili aday listesini açıkladı. Kayseri'de Memleket Partisi listesinin ilk sırasında Hasan Çetin yer aldı.
Memleket Partisi Kayseri aday listesi sırasına göre şu şekilde:
1- Hasan Çetin
2- Furkan Ahmet Tecer
3- Beyza Şahin
4- Tunahan Önder
5- Yusuf İhsan Atasun
6- İsmail Furkan Altan
7- Ali Kerem Yağcıoğlu
8- Nuri Furkan Sarı
9- Yasir Çakmak
10- Yılmaz Altın
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN