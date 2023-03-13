Memleket Partisi’nde adaylık başvurusu Çarşamba günü başlıyor

Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi'nde milletvekilliği aday adaylığı başvuruları 15 Mart Çarşamba günü başlayacak olup, 22 Mart'a kadar sürecek. Aday adaylarından 10 bin lira alınacak. Ayrıca, Aday Adaylığı Özel Ödentisi dışında 2 bin lira dosya ücreti alınacağı, dosya ücretinin özel ödenti ile birlikte yatırılmayacak olup başvuru sırasında makbuz karşılığı alınacağı belirtildi.

Aday adayı başvurusunda bulunacak il, ilçe, belde başkanı ve üyelerin 16 Mart Perşembe günü saat 17:00’a kadar istifa etmeleri gerekiyor. Yöneticilerin istifalarını İl Başkanlıklarına, İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin istifalarını ivedi şekilde Genel Merkeze göndermeleri zorunlu olduğu açıklandı.

ADAY ADAYLARININ TESLİM ETMESİ GEREKEN YAZILI BELGELER

1- Adaylık başvuru belgesi

2- Ödenti makbuzu aslı

3- Nüfus cüzdanı onaylı örneği veya nüfus kayıt belgesi

4- Öğrenim durumunu gösterir diploma örneği

5- Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi

6- Üç adet biyometrik fotoğraf

7- Askerlik durum belgesi

8- Görevden çekilmesi gerekenler için istifa/ayrılma belgesi

9- Yeni üyeler için üyelik başvuru formu

10- İkametgâh belgesi.