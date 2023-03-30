Memleket Partisi’nde Kayseri'den 13 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi için sandık başına gidecek. Seçim tarihinin kesinleşmesi sonrasında partiler de milletvekili aday adaylığı sürecini başlattı. Memleket Partisi’nde ise milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi. Şu ana kadar 13 ismin Kayseri’den milletvekili olabilmek için aday adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Aday Adayları listesi ise şöyle;

Ali Kerem Yağcıoğlu

Asya Beyza Şahin

Furkan Ahmet Tecer

Hasan Çetin

İsmail Furkan Altan

Kerim Karakoç

Nuri Furkan Sarı

Serdar Turgut

Tunahan Önder

Yasir Çakmak

Yılmaz Altın

Yusuf İhsan Atasun

Yusuf Gülmez.