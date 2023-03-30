Memleket Partisi'nde Kayseri'den 13 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

Milletvekili aday adaylığı başvurularının bitmesinin ardından partilere başvuran kişi sayıları belli oldu. Memleket Partisi Kayseri'den 13 kişi milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı. 

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  • 30.03.2023 16:37
  • Güncelleme: 30.03.2023 16:37
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Memleket Partisi'nde Kayseri'den 13 isim aday adaylığı başvurusu yaptı

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi için sandık başına gidecek. Seçim tarihinin kesinleşmesi sonrasında partiler de milletvekili aday adaylığı sürecini başlattı. Memleket Partisi’nde ise milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi. Şu ana kadar 13 ismin Kayseri’den milletvekili olabilmek için aday adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Aday Adayları listesi ise şöyle;
Ali Kerem Yağcıoğlu
Asya Beyza Şahin 
Furkan Ahmet Tecer
Hasan Çetin
İsmail Furkan Altan
Kerim Karakoç
Nuri Furkan Sarı
Serdar Turgut
Tunahan Önder
Yasir Çakmak
Yılmaz Altın
Yusuf İhsan Atasun
Yusuf Gülmez.

1ha

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