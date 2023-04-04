Memleket Partisi'nin genç aday adayı Nuri Furkan Sarı iddialı: 'Gelecek Biziz'

Memleket Partisi, Kayseri Milletvekili Aday Adayı Nuri Furkan Sarı, genç bir aday olarak Mecliste gençlerin sorunlarına sahip çıkacağını belirterek, 'gelecekte nasıl yaşanacağına gençler karar vermeli' dedi.

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  • 04.04.2023 10:10
  • Güncelleme: 04.04.2023 10:14
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Memleket Partisi'nin genç aday adayı Nuri Furkan Sarı iddialı: 'Gelecek Biziz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili aday adayı Nuri Furkan Sarı şunları söyledi: 'Memleket partisi olarak, ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve siyasi alanlardaki sorunlara karşı çözümler üretiyor, ülkenin hızla artan işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik ve hapishane sorunları üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Sanayi ve tarım sektörlerini geliştirmek adına, üretimi artırmak ve istihdam sağlamak istiyoruz. Ayrıca eğitim, sağlık, adalet gibi temel hizmetlerin vatandaşlar tarafından eşit ve yeterli şekilde alınabilmesi için adil bir sistem derlemesi üzerinde çalışmalar yapıyoruz.

Memleket partisi insanların ifadelerini çekinmeden, özgürce ifade edebileceği refah bir ortam yaratma peşindedir. Biz memleket partisi üyeleri olarak Türkiyemizin artık tam anlamıyla demokratikleşmesini, seçimlerin adil ve özgür bir şekilde yapılmasını, yürütmede yargının bağımsızlaşmasını hedefliyoruz. Kadın hakları, gençlik politikaları ve çevre koruma gibi düzenlemeler yürütüyoruz.'

Memleket Partisinin genç bir milletvekili aday adayı olan Nuri Furkan Sarı, hem Kayseri için hem memleket için sonuna kadar çalışacağını belirterek mecliste gençlerin ve milletin sesi olacağını belirtti.

"Gelecek biziz" diyen Furkan Sarı ve 'gelecekte nasıl yaşayacağımıza biz karar verelim' şeklinde konuştu. 

Haber Merkezi

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