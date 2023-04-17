Memleket Partisi'nin genç adayları ziyaretlerine devam ediyor

Türkiye'nin kaderini etkileyecek olan 2023 genel seçimlerine sayılı günler kala Memeleket Partisi'nin genç milletvekili adayları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret eden genç milletvekili adayları Kayseri'de de yoğun bir tempoyla çalışıyorlar.

Çeşitli ziyaretlerde bulunan Memleket Partisi 2. Sıra milletvekili adayı Furkan Ahmet Tecer ve 8. Sıra milletvekili adayı Nuri Furkan Sarı, Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu (KASİDER)’i ziyaret etti.

300 bin kişilik nüfusuyla ve 170 bin seçmeniyle Kayseri’nin en büyük topluluklarından biri olan Sivaslılarının sorunlarının masaya yatırıldığı görüşmenin ardından KASİDER yöneticileri, Memleket Partisi milletvekili adayları Furkan Ahmet Tecer ve Nuri Furkan Sarı’ya desteklerini açıkladı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünden olan ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun akrabası olan Memleket Partisi 2. Sıra milletvekili adayı Furkan Ahmet Tecer, tüm dernek üyelerinin ve tüm Sivaslıların oyuna talip olduğunu da dile getirdi.