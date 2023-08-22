Memleket Partisi yeni il başkanı Hasan Çetin oldu

Memleket Partisi Kayseri İl Başkanı Avukat Deniz Coşkun haziran ayında, 'Kayseri'ye yeni, dinamik alışılmışın dışında bir siyaset anlayışı getirmeye çalıştık. Bu yolda başarılı olamadık. Siyasetin bu kaygan zemininde bazen gaza basmak bazen de duraklamak gerekir' diyerek istifa ettiğini açıklamıştı.

Boş kalan koltuğa kimin geleceği ise merak konusuydu. Bugün yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Memleket Partisi Kayseri 1. Sıra Milletvekili adayı olan Hasan Çetin Memleket Partisi Kayseri İl Başkanlığına getirildi.