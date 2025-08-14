Memur-Sen'den Sert Tepki: 'Yetersiz Teklife Hayır!'

“Kamu Görevlisinin Kaybedecek 2 Yılı Daha Yok”

Aslantürk, 2026 için %10 + %6, 2027 için %4 + %4 zam önerisinin gerçekçi olmadığını belirterek, “İşverenin teklifinde refah payı, taban aylığa zam ve gelirde adaleti sağlayacak oran yoktur” dedi. Enflasyon hedeflerinin tutmadığını ve kira artışlarının %41’e ulaştığı bir ortamda bu teklifin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Memur-Sen’in Talepleri Net: Refah Payı, Taban Aylık Zammı ve Oransal Artış

Memur-Sen’in teklifinde 2026 yılı için %10 refah payı, 10.000 TL taban aylık zammı ve %25 + %20 oranında zam talep edildi. 2027 yılı için ise 7.500 TL taban aylık zammı, %20 + %15 oranında artış önerildi. Ayrıca, 1. dereceye 3600 ek gösterge verilmesi, akademik ve teknik personelin haklarının iyileştirilmesi, kira desteği, bayram ikramiyesi ve gelir vergisinin %15’e sabitlenmesi gibi talepler sıralandı.

“Toplu Sözleşme Masası Adaleti Tesis Etmeli”

Aslantürk, toplu sözleşme masasının Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde uzlaşmayla tamamlanması gerektiğini belirterek, işveren heyetini adil ve müzakereye uygun bir teklif sunmaya davet etti. Aksi takdirde, eylem planı kapsamında nöbet çadırı kurulması, iş bırakma, yürüyüş ve Ankara mitingi gibi adımların atılacağı uyarısında bulundu.

Son Söz: “Adil ve Acil Teklif Bekliyoruz”

Basın açıklaması, “Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. Yetersiz teklife hayır!” sloganıyla sona erdi. Memur-Sen, kamu çalışanlarının haklarını savunmak için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.