Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Uzlaşamadık, sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık”

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki maaş ve aylık zamlarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı ve süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise yaptığı açıklamada uzlaşma sağlanamadığını belirterek, “Uzlaşamadık. Alt üst oldu ücret dengesi kamuda. Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi. Sorunu herkes görüyor.Gelen teklifler ise sorunu çözmüyor. Toplu sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık. Hizmet kolu sözleşmelerinde yetki de söz de sendikalarda. Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi. Sorun devam etmemeli. Geniş açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.