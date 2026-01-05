Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. 2026'nın ilk 6 ayı için memur ve memur emeklilerinin maaş artışı toplamda yüzde 18,6'ya ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise aynı dönemde maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam alacak.

TÜİK, 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilerle birlikte memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranları da netleşti. Buna göre, memur ve memur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak hesaplandı. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik artışın eklenmesiyle birlikte, 2026’nın ilk 6 ayı için memur ve memur emeklilerinin maaş artışı toplamda yüzde 18,6’ya ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise aynı dönemde maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam alacak.

