Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

TÜİK, 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilerle birlikte memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranları da netleşti. Buna göre, memur ve memur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak hesaplandı. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik artışın eklenmesiyle birlikte, 2026’nın ilk 6 ayı için memur ve memur emeklilerinin maaş artışı toplamda yüzde 18,6’ya ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise aynı dönemde maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam alacak.