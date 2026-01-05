Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. 2026'nın ilk 6 ayı için memur ve memur emeklilerinin maaş artışı toplamda yüzde 18,6'ya ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise aynı dönemde maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam alacak.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
Kayseri GündemEditör

TÜİK, 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilerle birlikte memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranları da netleşti. Buna göre, memur ve memur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak hesaplandı. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik artışın eklenmesiyle birlikte, 2026’nın ilk 6 ayı için memur ve memur emeklilerinin maaş artışı toplamda yüzde 18,6’ya ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise aynı dönemde maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam alacak.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
Ekonomist Uzunoğlu, 'Trump, Netanyahu ve Putin üçlüsü olduğu sürece dünyada huzurun olmayacağı kanaatindeyim'
Ekonomist Uzunoğlu, “Trump, Netanyahu ve Putin üçlüsü olduğu sürece dünyada huzurun olmayacağı kanaatindeyim”
Başkan Öztürk, 'Bu iktidarın yaptığı hiçbir belediye projesi 10 yıldan fazla ömürlü değil'
Başkan Öztürk, “Bu iktidarın yaptığı hiçbir belediye projesi 10 yıldan fazla ömürlü değil”
Kayseri'ye tahsis edilen 12 yeni ambulansın teslim töreni gerçekleştirildi
Kayseri'ye tahsis edilen 12 yeni ambulansın teslim töreni gerçekleştirildi
Çopuroğlu'ndan Meysu halka arzına destek mesajı
Çopuroğlu’ndan Meysu halka arzına destek mesajı
Kocasinan Belediyesi'nden Tasarruf ve Üretim Modeli
Kocasinan Belediyesi'nden Tasarruf ve Üretim Modeli
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!