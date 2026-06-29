Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor

Milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren zam oranı belli oluyor. Temmuz ayı maaş artış oranları, cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarındaki yılın ikinci yarısına ait artış oranlarını kesinleştirecek. 25 milyona yakın emekli, memur ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren zam oranı belli oluyor. Temmuz ayı maaş artış oranları, cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. 5 aylık verilere göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61 ve memurlar için yüzde 12,41'lik zam oranı ise artış kesinleşti.

Haber Merkezi

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