  • Haberler
  • Gündem
  • Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu

ürkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklaması sonrası memur ve memur emeklilerin 5 aylık zam farkı yüzde 11,20 olarak belirlendi.

Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamış olduğu verilere göre Kasımda tüketici fiyat endeksi yüzde 0,87 artış gösterdi ve yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu.

Buna göre yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine dair veriler de belli oldu ve memur/memur emeklisinin 5 aylık zam farkı kesinleşti. Verilere göre SSK ve ya Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 zam alacak ve  net zam ise yüzde 17,55 olarak kesinleşti. Bu rakamlara Aralık ayında açıklanacak veriler de eklenecek ve yılık ilk 6 aylık zam oranı da netleşmiş olacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mehmet Şimşek, 'Enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi'
Mehmet Şimşek, “Enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi”
Kayseri ekmeğe zam geliyor
Kayseri ekmeğe zam geliyor
Alkollü sürücüye çoklu ihlal cezası: 66 bin 78 lira
Alkollü sürücüye çoklu ihlal cezası: 66 bin 78 lira
Kocasinan'da Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği
Kocasinan'da Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği
Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu
Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu
Kayseri'de Özel Gereksinimli vatandaşlara ulaşım ve otopark ücretsiz
Kayseri'de Özel Gereksinimli vatandaşlara ulaşım ve otopark ücretsiz
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!