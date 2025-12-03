Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamış olduğu verilere göre Kasımda tüketici fiyat endeksi yüzde 0,87 artış gösterdi ve yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu.

Buna göre yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine dair veriler de belli oldu ve memur/memur emeklisinin 5 aylık zam farkı kesinleşti. Verilere göre SSK ve ya Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 zam alacak ve net zam ise yüzde 17,55 olarak kesinleşti. Bu rakamlara Aralık ayında açıklanacak veriler de eklenecek ve yılık ilk 6 aylık zam oranı da netleşmiş olacak.