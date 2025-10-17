Memurun fazla çalışma ücreti belli oldu

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre devlet memurlarının 12 lira 80 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti yeni yılda yüzde 29,3 artırılarak 16 lira 55 kuruşa yükseltilecek.

2026 yılına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun teklifine göre memurların 12 lira 80 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti 16 lira 55 kuruşa yükselecek
Bakanlık, valilik, belediye ve rektörlüklerde görev alan üst düzey yöneticilere ayda 450 saati, genel personellere ise 90 saati geçmemek kaydıyla saat başına 17 lira 60 kuruş fazla mesai saati ödenecek.

Bakanlıklarda makam şoförleri dahil tüm personellere ayda 90 saati ve genel müdürlüklerde görevli şoförlere 60 saati geçmemek kaydıyla 13 lira 60 kuruş yerine 17 lira 90 kuruş fazla mesai ücretleri ödenecek.

