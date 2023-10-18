Menopozda 'geç dönem' kemik sağlığını olumsuz etkiliyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü, geç dönem menopoz belirtilerinin kalp damar ve kemik sağlığı açısından göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, “Uygun hastalar kemik ve kalp damar sağlığını korumak için hormon replasman tedavisinden yararlanabilir” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü vesilesiyle kadınların, hayatın doğal bir evresi olan menopozla ilgili karşılaşabilecekleri sıkıntılar ve bu sıkıntıların en hafif şekilde atlatılabilmesi konusunda önemli bilgiler verdi. Menopozun erken ve geç dönem olmak üzere 2 farklı dönemi bulunduğunu belirten Dr. Güçlü, “Menopoz, tüm kadınların vazgeçilmez olarak karşılaştığı bir dönem diyebiliriz. Menopoz, yumurtalık aktivitesinin sonlanmasına bağlı olarak adet kanamasının artık olmamasıdır. Bu süreç ortalama Türk kadınları için 47 yaş olmakla birlikte, Türkiye ortalamasında 45 ile 55 yaş arasında değişkenlik göstermektedir” dedi. Menopozun çok fazla belirtisi olduğuna, erken dönemde öncelikli olarak “menopoza geçiş” denilen ve sık adet görme ya da adet dönemleri arasındaki uzama sorunlarının görüldüğüne değinen Dr. Güçlü, hastaların hekime genellikle bu ciddi adet düzensizlikleriyle karşılaştıklarında başvurduklarını ifade etti. Bununla beraber menopoz döneminde hekime başvurma nedenlerinin en başında “vazomotor semptomlar” denilen ateş basmaları, terleme, ciddi sinirlilik, uyku düzeni bozuklukları, ruh halindeki değişiklikler ve anksiyete gibi şikayetlerin geldiğini söyledi.

“Kalp ve kemik sağlığı için çok önemli”

Dr. Güçlü, geç dönem belirtilerinin ise ilerleyen dönemlerde kemik ve kalp damar sağlığı açısından göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret ederek, “Bunlar erken dönemde karşılaştığımız belirtiler olmakla beraber asıl atlanan geç menopoz dönemi belirtileridir. Çünkü bizim üretkenlik çağında salgılanan östrojen ve progesteron hormonumuz sadece adet kanamasında ve üretkenlikte değil, ileri yaşlarda başta kardiyovasküler sistem olmakla beraber kemik sağlığımız için de çok gereklidir. Kadınların ilerleyen dönemlerde menopoza bağlı kardiyovasküler sisteme bağlı kayıpları ve kemik erimesine paralel olarak gelişen kemik kırıklarına bağlı ölümler yaşadığını çok sık görmekteyiz. O yüzden bizim için menopoz ilerleyen dönemlerdeki belirtiler anlamında da çok dikkat edilmesi gereken bir süreçtir” ifadelerini kullandı.

“Uzmanınıza danışın”

Hormon replasman tedavisinden korkulmaması gerektiğini ve mutlaka bir uzmandan destek alınması gerektiğini vurgulayan Dr. Güçlü, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Özellikle menopoza başlangıç döneminde ve menopoz döneminde uygun görülen kadınlarımızda hormon replasman tedavisi denenebilir. Bu tedavinin hangi hasta için uygun, hangi hastaya başlanmalı, takiplerinde neler yapılmalı konusunda uzmanlar hastayı değerlendirerek karar verir. Zira her hastanın ihtiyaçları farklıdır. Hormon replasman tedavisi konusunda endişeleriniz varsa, mutlaka bir uzmana sorarak bilgi almak lazım. Tedavinin avantaj ve dezavantajlarını uzmanlarla konuşmak lazım” dedi.