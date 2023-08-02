Menteşe Köyü sakinleri yol istiyor

 Felahiye Belediyesi tarafından yollara parke döşendiğini fakat parke bittiği için sokaklara parke döşeme işinin yarım kaldığını söyleyen Menteşe Köyü sakinlerinden Mehmet Karaca, 'Geçen hafta bu iş yarım kaldı. Müteahhitte sorduğumda taşın bittiğini söyledi. Sonradan öğrendiğimizde 2 köylümüzün kendisine ait şahsi arsalarına yapılmış. Ben bu yapılan haksızlığa karşıyım' dedi. 

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  • 02.08.2023 17:34
  • Güncelleme: 02.08.2023 17:34
Menteşe Köyü sakinleri yol istiyor

Kayseri’nin Felahiye İlçesine bağlı yol Menteşe Köyü sokaklarına yapılması gereken parke taşlarının köyde 2 kişinin şahsi arsasına yapıldığını iddia eden Menteşe Köyü sakinlerinden Mehmet Karaca, “Benim şahsi bir sorunum yok ama yapılanlardan son derece rahatsız oldum. Köyümüze Felahiye Belediyesi tarafından parke taş yapılıyor. Son olarak sokaklar kaldı. Muhtarlığımız bu sene sözünü aldı. Geçen hafta bu iş yarım kaldı. Müteahhitte sorduğumda taş bittiğini söyledi. Sonradan öğrendiğimizde 2 köylümüzün kendisine ait şahsi yerleri yapılmış. Bu alanlar 90 küsür metre. Kendimde bizzat ölçtüm. 800 bin metre karelik bir alan. Bu alan bizim köy sokaklarımızın hepsine denk. Başkalarına ait şahsi yerlerin yapılmasına ben karşı geldim” ifadelerini kulandı. 

‘BEN BU YAPILAN HAKSIZLIĞA KARŞIYIM’

Yetkili kişilerden Menteşe Köyüne yol yapılması konusunda talepte bulunduğunu söyleyen, “Ben bu yapılan haksızlığa karşıyım. Köy sokakları dururken 2 şahsa ait yerlere parke döşemesi yapılıyor. Bu işlemin torpil olduğunu düşünüyorum. Şahsi yerlere yapılan parke taşlarının derhal sökülmesini ve köyümüzdeki okul yolları gibi gerekli yerlere döşenmesini istiyorum. Köye yol yapılmasını ilgililerden talep ediyorum. Kurum ve kuruluşlara gerekli dilekçeleri de verdim” şeklinde konuştu.

1ha

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