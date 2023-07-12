Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbâkî vefat etti

Menzil Şeyhi Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. El Hüseyni tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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  • 12.07.2023 17:15
  • Güncelleme: 12.07.2023 17:15
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Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbâkî vefat etti

Menzil Şeyhi Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. El Hüseyni tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî, tedavi gördüğü Emsey Hastanesi'nde bugün 80 yaşında vefat etti.

HAYAT HİKAYESİ

Seyyid Abdülbakî El Hüseyni, 1943'te Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Taruni köyünde doğdu. Babası Şeyh Seyyid Abdülhakîm Elhüseynî, Nakşibendî – Hâlidî şeyhidir.

El Hüseyni, babasıyla birlikte yaklaşık bir buçuk yıl Taruni, 5 yıl Bilvanis, 11 yıl Kasrik, 9 yıl Gadir köylerinde ikamet etti. 1971'de ise babasıyla birlikte Menzil köyüne yerleşti. 

Çocukluk-gençlik dönemleri ilim tahsili ve hizmetiyle geçen El Hüseyni, babasının 1972'de vefat etmesi üzerine ağabeyi Seydâ Muhammed Râşid Elhüseyni'ye intisap etti.

Ağabeyinin irşad döneminde seyrüsülûkunu tamamlamış ve halifelik almıştır. Ağabeyi 1993'te vefat edince Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî irşada başladı.

Haber Merkezi

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