Merak ve Heyecan Uyandıran 800 Yıllık Medrese

Kocasinan Belediyesi tarafından sosyal medya platformunda paylaşılan video merak konusu oldu. Videonun başında yer alan '800 yıl önce bu topraklarda bir medrese vardı' ifadeleri ise dikkat çekti.

Merak ve Heyecan Uyandıran 800 Yıllık Medrese

Kocasinan Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir videolu paylaşım yaptı. Videoda yer alan "800 yıl önce bu topraklarda bir medrese vardı. Günümüz tabiri ile üniversite. Orada karanlığı yırtan bir kandil gibi ilim yayılırdı. Selçukluların ilim yuvasının taşları yerinden oynasa da ruhu hep baki kaldı. Zaman harap etse de mana harap olmadı. Ve bugün dahi bu topraklarda her adımda, o kadim ilmin izleri duyulur" ifadeleri ise merak uyandırdı.

Haber Merkezi

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