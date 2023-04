Meral Akşener: “İYİ Parti birinci çıkacak, Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı olacak”

Seçmenin siyasetçiyi tartması gerektiğini belirten Akşener, “Savaşa gider gibi seçim propagandası yapanların tamamını sağlam bir Osmanlı tokadıyla attaya, emekliye gönderin” dedi. Akşener, kooperatif mağdurlarının problemini çözmek için kanun çıkaracaklarını da söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala seçim meydanları ısındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı mitingde Akşener, iktidarı hedef aldı. İYİ Parti olarak çok büyük bir iddia ortaya koyduklarını belirten Akşener, başbakan olacağı iddiasını tekrarladı. Akşener, “Birinci parti çıkacağız ve ben başbakan olacağım. Bu meydanları doldurur hale getirmek için 2017’den itibaren çektiğimiz çileleri, ödediğimiz bedelleri, çoluğumuzdan, çocuklarımızdan ayırdığımız her ne varsa devletimiz ve milletimizin yan yana gelebilmesi için, vatanımızın bölünmemesi için, milletimizin şuculuk, buculuk üzerinden kavga etmemesi için verdiğimiz mücadelenin işte bugün bu meydanı şereflendiren sizlerin sonucudur. İYİ Parti sıradan bir parti değildir. İYİ Parti kuruluşundan bugüne kadar her türlü iftiraya, her türlü tehdide, her türlü kötülüğe, her türlü yanlışa maruz kalıp, İYİ Parti’den bir kişi dahi yapılan bu yanlışlıklar karşısında korkup kaçmamıştır. Bizim partimiz bu nedenle cesurlar hareketidir. Bizim partimiz kurulduğundan itibaren Türkiye’nin emniyet supabıdır. Türkiye’nin sigortasıdır. Hayal edin İYİ Parti olmasaydı 2018 seçimlerinde meclis çoğunluğu hala AK Parti’nin elinde olurdu. Milletimiz için siz dik durdunuz. 2002’den beri Türkiye’yi yöneten bir iktidar var. Elbette bu iktidara hayırlı yaptığı her şey için teşekkür ederiz. Türkiye’ye çare bulan herkesin kalbimizde yeri vardır. Ama güç insanı bozuyor. Mutlak güç 2 kere bozuyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇÜNKÜ SENİN BU ŞİKÂYETİNİ DUYMAK İSTEMİYORLAR’

Kayseri’de 55 bin kayıtlı işsiz olduğunu ve iktidarın vatandaşın şikâyetini duymak istemediği için meydanlarda PKK’yı konuştuklarını söyleyen Akşener, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Bey çıkıp bizleri gömmekten bahsediyor. Yahu biz düşman mıyız? Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Arkadaş sen kimi gömüyorsun. 31 Mart’a giderken bir taraftan bizi PKK’lıkla suçladılar bir taraftan bebek katili Abdullah Öcalan’ın kardeşini televizyonda konuşturdular” dedi. Bu sırada ‘yuh’ çeken kalabalığa Akşener, “Yok biz yuhalamıyoruz. Ben gereğini yapıyorum oğlum. Yuhalamak yok. Yuhalamak onların. Kayseri’de 55 bin kayıtlı işsiz var. Onun için bu meydana gelip PKK konuşuyorlar. Çünkü senin bu şikâyetini duymak istemiyorlar. Siyasetin özelliği seçmen velinimettir. Onu dinlersin ve seçim geldiğinde seni tartar. Türkiye'de çok uzun zamandır yapılmıyor. İnsanların derdini çözmek yerine 'Meral Akşener PKK'lı' diyorlar. Kayseri'de PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm. Ben hangisiyim? Karar verin artık” dedi.

‘SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI OLACAK’

Seçim günü Cumhurbaşkanının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını ifade eden Akşener, “14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs'tan itibaren yemin olsun ki Sinan Ateş'in katillerinden hesap soracağım. Bunları örtmek için konuşuyorlar. Bunları yemeyiz artık” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’Yİ KAPSAYAN KOOPERATİF KANUNU ÇIKARTACAĞIZ’

Mitinge katılan bir vatandaşın kooperatif mağduru olduklarını dile getirmesi üzerine de İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Tamam tamam kooperatif yasasını çıkartacağız. Buradaki 30 bin mağdurun derdini çözeceğiz. Türkiye’deki pek çok vatandaşın mağduriyetini gidereceğiz. Kooperatif kanunu sadece Kayseri için çıktığından Anayasa Mahkemesinde iptal edildi. Biz tamamını (tüm şehirleri) içine alan bir kanun çıkaracağız merak etmeyin. Milletimizin değerli mensupları siyasetçiyi tartmalıdır. Ama oculuk buculuk üzerinden gelip sizlere savaşa gider gibi seçim propagandası yapanların tamamını sağlam bir Osmanlı tokadıyla attaya, emekliye gönderin” şeklinde konuştu.